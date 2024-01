Dieser Star bekam fast "Sabrina – Total Verhext!"-Hauptrolle

Auch sie wären fast in die Rolle der Junghexe geschlüpft! Mit ihrer Hauptrolle der Sabrina Spellman in "Sabrina – Total Verhext!" wurde Melissa Joan Hart (47) über Nacht weltberühmt. Als Teenager-Hexe, die gemeinsam mit ihren Tanten und dem sprechenden Kater Salem zusammenwohnt, begeisterte die Schauspielerin ein Millionenpublikum. Doch beinahe hätte Melissa gar nicht als Sabrina vor der Kamera gestanden – denn auch diese zwei Frauen waren für die Rolle vorgesehen!

Die heute 47-Jährige selbst verriet gegenüber E! News, wer ihr die Rolle der Sabrina fast streitig gemacht hätte: Laut Melissa war "Sarah Michelle Gellar (46) angeblich die erste Wahl des Senders". Die Schauspielerin lehnte das Angebot jedoch ab, da ihr zur gleichen Zeit die Hauptrolle in "Buffy – Im Bann der Dämonen" angeboten wurde. Für die beliebte Fernsehserie stand Sarah Michelle schließlich sieben Staffeln lang vor der Kamera.

Doch nicht nur Sarah Michelle war ein heiß begehrter Favorit der Produktion. In "Watch What Happens Live" verriet Natasha Lyonne (44), dass sie ebenfalls für die Hauptrolle der Serie im Rennen war – dann aber vom Sender übergangen wurde. "Ich habe Six in 'Blossom' nicht bekommen. Ich habe nicht 'Sabrina – Total Verhext!' bekommen... Oh, warte mal kurz. Ich habe 'Curly Sue – Ein Lockenkopf sorgt für Wirbel' nicht bekommen", wetterte Natasha außerdem.

