Doku über Nickelodeon: Melissa Joan Hart meldet sich zu Wort

In der Dokumentation "Quiet On Set" gehen ehemalige Kinderdarsteller, die unter anderem für den Sender Nickelodeon vor der Kamera standen, hart mit den Kameras standen, hart mit den ehemaligen Produzenten ins Gericht. So wirft beispielsweise der "Drake & Josh"-Star Drake Bell (37) einem früheren Sprachcoach sexuellen Missbrauch vor. Nun äußert sich auch die "Sabrina – Total Verhext!"-Darstellerin Melissa Joan Hart (47) zu den Vorwürfen zu Wort. "Ich vertraue ihnen absolut, glaube ihnen hundertprozentig", erklärt die Schauspielerin im Podcast "Meghan McCain Has Entered the Chat". Allerdings erzählt sie, dass sie selbst nichts von den Geschehnissen mitbekommen habe. "Und ich muss sagen, dass ich nie eine Geschichte von einem Nickelodeon-Star persönlich gehört habe. Niemand ist zu mir gekommen und hat mit mir über eine dieser Situationen gesprochen", so Melissa. Sie betont jedoch, dass sie niemals die Nöte von jemand anderem "negieren" würde.

Die 47-Jährige habe "nichts als eine wunderbare Erfahrung" bei ihrer Arbeit für Nickelodeon gemacht. Dennoch räumt sie ein, dass "die Kinder wahrscheinlich härter gearbeitet haben, als sie es gesetzlich sollten". Mit ihrer Hauptrolle der Sabrina Spellman in der beliebten TV-Serie "Sabrina – Total Verhext!" wurde die US-Amerikanerin über Nacht weltberühmt. Als Teenager-Hexe begeisterte die Schauspielerin in den 90er-Jahren ein Millionenpublikum.

Melissa führt mittlerweile ein glückliches Familienleben: 2003 hatte sie den Musiker Mark Wilkerson (47) geheiratet. Das Paar hat drei gemeinsame Söhne: Tucker, Mason und Braydon. Erst vergangenes Jahr gab sie einen intimen Einblick in ihre Ehe. "Wir haben schon einige Paartherapien hinter uns und es macht uns wirklich Spaß, weil es uns hilft, uns auch nach 20 Jahren noch besser zu verstehen", verriet sie im Gespräch mit Us Weekly.

Anzeige Anzeige

United Archives GmbH / ActionPress Melissa Joan Hart am Set von "Sabrina – Total verhext!"

Anzeige Anzeige

Getty Images Mark Wilkerson und Melissa Joan Hart

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, wie Melissa, den Darstellungen der Kinderschauspieler über ihre Erfahrungen bei Nickelodeon? Ja, voll und ganz! Ich bin unsicher. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de