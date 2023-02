Teenieliebe: Das ging bei Melissa Joan Hart & Ryan Reynolds

Was lief denn da zwischen Melissa Joan Hart (46) und Ryan Reynolds (46)? Der Hollywoodschauspieler ist mit der Gossip Girl-Darstellerin Blake Lively (35) zusammen. Die beiden heirateten 2012. Zuvor war er von 2008 bis 2011 mit Marvel-Star Scarlett Johansson (38) verheiratet. Doch in den 90ern konnte er wohl auch das Herz des "Sabrina – Total verhext!"-Stars erobern: Melissa verrät, dass sie und Ryan beim Dreh eine kurze Romanze hatten.

In dem Podcast "Hey Dude... The 90s Called!" erinnert Melissa sich jetzt an die Zeit, in der sie Ryan kennengelernt hat. Der hatte damals in der Serie "Hillside" mitgespielt und die beiden hatten sich über seinen Co-Star Chris William Martin kennengelernt. 1996 war er dann mit ihr für den ersten "Sabrina"-Film vor der Kamera gestanden und es hatte gefunkt. "Wir waren verknallt und süß. Er war liebenswert. Er war ein wirklich netter Kerl", betonte sie bereits 2017 in der Talkshow "Studio 10". Genau wie im Film waren die beiden damals selbst noch Teenager.

Dass Ryan und Melissa sich näher gekommen sind, scheint verständlich, denn immerhin spielte er in dem Teenagerfilm den Freund ihrer Figur Sabrina Spellman. 2020 feierten Melissa und ihre Serien-Co-Stars sehr zur Freude der Fans eine große Reunion. Nur Ryan war leider nicht dabei. Die beliebte Serie wurde außerdem bereits in dem Netflix-Format Chilling Adventures of Sabrina wiederbelebt.

Ryan Reynolds, Schauspieler

Melissa Joan Hart und Ryan Renyolds im Film "Sabrina the Teenage Witch"

Melissa Joan Hart bei den Annual Art Directors Guild Awards 2020

