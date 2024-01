Entspannung? Olli Pocher verbringt halben Urlaub beim Arzt

Das haben sie sich sicherlich anders vorgestellt! Oliver Pocher (45) hat einige schwere Monate hinter sich. Im Sommer hatten der Komiker und seine Ex Amira Pocher (31) ihr Liebes-Aus bekannt gegeben. Die zunächst friedliche Trennung artete schließlich in einen Rosenkrieg aus, bei dem vor allem der Moderator regelmäßig unter die Gürtellinie ging. Von dem Stress wollte sich der fünffache Papa eigentlich im Urlaub mit seiner Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden (40) und ihren gemeinsamen Kindern erholen. Doch in Ollis Auszeit lief nichts wie geplant!

"Es sollte so ein bisschen Ski-Urlaub werden, aber wie es so ist mit den Kindern. Die machen einem einen Strich durch die Rechnung", erzählt er im "Die Pochers! Frisch recycelt"-Podcast. Alles begann damit, dass sich ihre gemeinsame Tochter Nayla beim Bowlen verletzte. Danach ging es nur weiter bergab: "Jeder war mit Grippe angeschlagen. Der eine hustete, der andere hatte Schnupfen. Ich war mehr bei Ärzten als alles andere." Die Krönung folgte kurz darauf: "Unsere Kinder haben eine ganz besondere Medikation, die sie brauchen." Diese hätten sie jedoch in Köln vergessen. Daher habe Olli kurzerhand von Kitzbühel zurück nach Hause fahren müssen, um die Medikamente zu holen.

Einen kleinen Lichtblick scheint es dennoch zu geben: Amira hatte kürzlich in ihrem Podcast "Liebes Leben" ausgeplaudert, dass sie und ihr Ex ihre Probleme mittlerweile aus dem Weg geräumt haben. "Wir haben viel geredet und uns ausgetauscht. Es ist okay gerade." Und auch Silvester haben die beiden Streithähne zusammen gefeiert.

Anzeige

Getty Images Oliver Pocher und Sandy Meyer-Wölden im Dezember 2023

Anzeige

Getty Images Oliver und Amira Pocher im Juli 2019 in Berlin

Anzeige

ActionPress Oliver Pocher, Comedian

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de