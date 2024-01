Nach Unfall erstmals am Set: Jeremy Renner ist "nervös"

Er gibt ehrliche Einblicke in seine Gefühlswelt. Im Januar 2023 hatte sich Jeremy Renner (53) bei einem Unfall mit einem Schneemobil schwer verletzt und sich über 30 Knochen gebrochen. Mittlerweile hat sich der Schauspieler beinahe vollständig erholt. Und so zieht es Jeremy zurück ans Set: Für die dritte Staffel der Dramaserie "Mayor of Kingstown" steht er wieder vor der Kamera. Nun hatte Jeremy den ersten Drehtag nach seinem Unfall – doch den begann er mit gemischten Gefühlen!

Auf seinem Instagram-Account teilt der 53-Jährige jetzt einen ehrlichen Post mit seinen Fans. "Tag eins am Set... Ich bin heute nervös. Ich hoffe, es klappt, dass ich das wirklich für unsere Produktion und, noch wichtiger, für die Fans durchziehen kann", schreibt Jeremy unter einem Selfie. Die Unterstützung seiner Community hat er allemal. "Nach dem vergangenen Jahr hast du meiner Meinung nach bewiesen, dass du in der Lage bist, das fast Unmögliche zu schaffen", schreibt ein User, während ein zweiter diese unterstützenden Worte findet: "Ich bin sicher, dass du es gut machen wirst. All diese Nervosität wird sich legen."

Dass es dem "Avengers"-Star ein Jahr nach seinem Unfall wieder besser geht, bewies er erst vor wenigen Tagen. In der "Ellen K Morning Show" verriet er, dass er wieder am Steuer des Unfallfahrzeugs saß, da er sich mit seinen Ängsten konfrontieren wollte. "Ich werde nicht zulassen, dass die Angst meine Handlungen oder das Fehlen von Handlungen dominiert, also steige ich wieder in die Maschine, werfe sie an und bewege sie", so Jeremy.

Getty Images Jeremy Renner im September 2023

Getty Images Jeremy Renner bei der Premiere von "Rennervations"

Getty Images Jeremy Renner, Schauspieler

