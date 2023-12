Ein Jahr nach Unfall: Jeremy Renner steht wieder vor Kamera

Jeremy Renner (52) ist endlich wieder zurück! Der Schauspieler war beinahe ein ganzes Jahr außer Gefecht gesetzt. Im Januar dieses Jahres geriet er unter einen Schneepflug und erlitt zahlreiche Knochenbrüche. Deswegen musste er sich mehreren Notoperationen unterziehen. Mittlerweile ist der Avengers-Star fast wieder der Alte, aber es war offensichtlich ein harter Kampf. Doch nun kann Jeremy endlich wieder vor der Kamera stehen.

Das deutet er selbst bei Instagram an, indem er das Standbild aus der Serie "Mayor of Kingstown" von seiner Kollegin Emma Laird (25) repostet. Auf dem Foto sind die beiden Darsteller gemeinsam zu sehen. Sie meint begeistert dazu: "Es passiert! Nächste Woche bin ich wieder mit meinem Lieblingskerl zusammen." Demnach wird Jeremy also im Januar mit den Dreharbeiten der dritten Staffel der Dramaserie beginnen – rund ein Jahr nach seinem Unglück.

Das ist aber noch nicht alles, denn Jeremy kündigte bereits Mitte Dezember ein neues musikalisches Projekt an, das am 1. Januar erscheinen soll. Zu einem Bild, auf dem er auf einem Steg mit seiner Tochter Ava sitzt, schrieb der 52-Jährige: "Neues musikalisches Tagebuch – die Geschichte von Leben, Tod, Genesung. Alle Dinge, die ich auf dem Weg gelernt habe." Einen ersten Vorgeschmack gibt er seinen Fans mit einem Einblick in die neue Single "Love and Titanium". Der Clip zeigt ihn in sehr intimen Momenten mit seiner Tochter – denn ihr ist das Projekt gewidmet.

Instagram / jeremyrenner Jeremy Renner, Schauspieler

Getty Images Jeremy Renner bei der Premiere von "Hawkeye"

Instagram / jeremyrenner Jeremy Renner mit seiner Tochter Ava im Juni 2023

