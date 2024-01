So will schwangere Katharina Wagener ihren Sohn gebären

Sie gewährt ihren Fans einen Einblick. Bereits 2021 hatte Katharina Wageners (28) Sohn Leo das Licht der Welt erblickt. Zuletzt überraschten die ehemalige Are You The One?-Teilnehmerin und ihr Partner Kevin Yanik dann erneut mit süßen News: Sie werden zum zweiten Mal Eltern. Seither gibt die baldige Zweifachmama im Netz Updates zu ihrer Schwangerschaft. Inzwischen steht auch die Geburt ihres Wonneproppens kurz bevor. Katharina weiß auch schon, wie sie ihren zweiten Sohn gebären will.

In ihrer Instagram-Story stellt sie sich den Fragen ihrer Follower. Einer will wissen, in welcher Stellung sie bei ihrer zweiten Geburt gebären will. "Ich habe Leo ganz 'klassisch' im Liegen [...] bekommen", schreibt die 28-Jährige zunächst und fügt hinzu: "Dieses Mal versuche ich es wahrscheinlich wieder so." Um die jetzige Zeit so angenehm wie möglich zu verbringen, möchte Katharina nun auch eine geburtsvorbereitende Sache in Angriff nehmen: "Wir wollten Akupunktur anfangen." Der Geburt an sich blickt sie derweil bereits mit Freude entgegen, wie sie weiter berichtet.

Darauf, dass sie ihren zweiten kleinen Mann schon bald auf der Welt begrüßen darf, freut sie ganz besonders. Doch löst es auch eine gewisse Sorge in ihr aus. Auf die Frage, wovor sie am meisten Respekt habe, antwortet Katharina: "Den beiden gerecht zu werden und [...] sie beide gleich zu lieben. [...] Ich bin ehrlich, das macht mir so höllisch Angst!"

Instagram / kathiwagener Kevin Yanik und Katharina Wagener, "Are You The One?"-Stars

Instagram / kathiwagener Katharina Wagener, Realitystar

Instagram / kathiwagener Katharina Wagener mit Sohn Leo

