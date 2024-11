So sehr litt Influencerin Kathi Wagener unter Magersucht

Katharina Wagener (29) teilt im Netz regelmäßig Eindrücke in ihr Leben als stolze Zweifach-Mama. Nun spricht die Reality-TV-Bekanntheit jedoch über ein ganz anderes, sehr emotionales Thema. In einem Video auf TikTok macht sie ein trauriges Geständnis: "Dass ich hier heute sitze, ist keine Selbstverständlichkeit." Während ihr Partner Kevin Yanik (26) als ihr Beistand neben ihr sitzt, erklärt Kathi weiter: "Als ich 17 geworden bin, habe ich mich verändert. Ich bin ruhig geworden, ich bin zurückhaltend geworden und habe mich immer mehr von Leuten distanziert – und leider auch vom Essen."

"Ich habe abgenommen, abgenommen, abgenommen, abgenommen", betont die einstige Are You The One?-Kandidatin. Irgendwann habe sie nur noch 45 Kilogramm gewogen und sich in eine Klinik begeben. Doch auch dort wurde es nicht besser: "Diese Essstörung, diese Magersucht hat mich und mein Leben immer mehr eingenommen." Die schlimmste Phase sei gewesen, als Kathi 19 und 20 Jahre alt war. Dort habe sie nur noch unter 25 Kilogramm gewogen und ihr Leben auf der Intensivstation verbracht.

Kathis tragischer Leidensweg nahm jedoch noch eine positive Wendung. "Dann kam irgendwann dieser eine Tag, wo ich irgendwie ein Zeichen bekommen habe [...]", erklärt die 29-Jährige ihren Followern und fügt stolz hinzu: "Ich habe gegessen. Ich habe wieder gegessen und bin so aus dieser Phase in meinem Leben herausgekommen." Sie habe die Freude und Hoffnung in ihrem Leben wiedergefunden. Dabei habe ihr insbesondere auch ihr Hund Paul geholfen. "Ich hatte wieder eine Aufgabe", reflektiert die Reality-TV-Berühmtheit.

Kevin Yanik und Kathi Wagener

Katharina Wagener

