Kevin Yanik und Katharina Wagener bekommen noch ein Kind!

Kevin Yanik und Katharina Wageners (28) Sohn soll offenbar kein Einzelkind bleiben! 2020 hatten sich der Rettungssanitäter und die ehemalige Kellnerin bei Are You The One? ineinander verliebt. Kurze Zeit später zogen sie zusammen, verlobten sich und bekamen einen Sohn. Doch dann zogen dunkle Wolken über dem Liebeshimmel auf und das Paar lebte räumlich getrennt. Inzwischen haben sich Kevin und Kathi wieder zusammengerauft und sogar noch mal verlobt. Jetzt bekommen sie ein weiteres Baby!

Auf Instagram veröffentlichte das Paar mehrere Bilder, auf denen es ein Ultraschallfoto präsentiert: Kathi ist schwanger! "Dieses Glück können wir noch gar nicht realisieren oder in Worte fassen", schrieb die Influencerin. Das zeigt auch Kevins Reaktion als er davon erfahren hat. In einem Video ist zu sehen, wie ihm vor lauter Freude die Tränen kommen: "Ich habe direkt die Kamera ausgemacht weil ich so geheult habe wie ein kleines Kind." Dem Hashtag #baby2024 nach zu urteilen, erblickt ihr Nachwuchs wohl im kommenden Jahr das Licht der Welt.

Nach ihrem Liebescomeback hatte Kevin betont, dass es in der Beziehung besser denn je laufe. "Wir haben uns stabilisiert, weiterentwickelt und sind viel, viel stärker geworden, als man denkt", hatte er Anfang des Jahres in seiner Instagram-Story berichtet.

Instagram / kevinyanik Kathi Wagener und Kevin Yanik im März 2023

Instagram / kathiwagener Kevin Yanik und Katharina Wagener, Februar 2022

Instagram / kathiwagener Katharina Wagener (r.) mit ihrem Sohn Lio im November 2022

