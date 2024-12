Kevin Yanik und Kathi sind nach Fehlgeburt wieder zu Hause

Kathi Wagener (29) und Kevin Yanik (26) machen derzeit eine ziemlich schwere Zeit durch. Die einstigen Are You The One?-Kandidaten meldeten sich kürzlich mit der schrecklichen Nachricht, ihr drittes Baby verloren zu haben. Mittlerweile sind die beiden wieder zu Hause und gehen auf Instagram nun näher auf ihre Umstände ein. Dabei erzählen sie, dass außer ihnen noch niemand von der Schwangerschaft gewusst hatte. "Dementsprechend war es unser kleines Geheimnis und ich sage es euch, wie es ist, ich hätte nicht gedacht, dass es schiefläuft, weil wir zwei wundervolle Schwangerschaften hatten. Das ist so surreal", zeigt sich die Influencerin emotional. Momentan gebe ihnen insbesondere ihr Glaube viel Kraft sowie der Gedanke, dass ihr Baby "zurück zu Gott/Allah kommt und er es in seinen Armen trägt".

Die dritte Schwangerschaft sei nicht geplant und demnach eine Überraschung für die Eltern zweier Söhne gewesen, trotzdem hätten sie sich gefreut. "Als ich diesen Schwangerschaftstest in der Hand hielt, ich weiß noch genau, das war für mich so unrealistisch", erinnert sich Kathi und fügt hinzu: "Aber es ist ein Wunder und du kannst es nicht planen." Der Verlust trifft sie und Kevin hart – jedoch tue es ihnen gut, darüber zu sprechen. "Man macht sich extreme Vorwürfe. War es der Stress? War es die Situation? Ist es, weil noch ein Umzug ansteht?", schildert der 26-Jährige, während seine Liebste betont: "Aber dadurch, dass wir darüber gesprochen haben, haben wir gemerkt, dass wir nicht alleine sind." Jetzt gehe es darum, zusammenzuhalten und stark zu bleiben, vor allem für ihre zwei Jungs.

Die traurige Nachricht gab Kevin am Donnerstag in den sozialen Medien bekannt. Die 29-Jährige war im Vorfeld mit Blutungen ins Krankenhaus gekommen und erlitt daraufhin eine Fehlgeburt. Gegenüber Promiflash berichteten sie kurze Zeit später, wie sie mit der Situation umgehen. "Wir haben einen Nervenzusammenbruch bekommen und stehen unter Schock. Wir können gerade nicht realisieren, was uns in den letzten Tagen passiert ist", erläuterte der zweifache Papa und führte weiter aus, dass besonders Kathi am Boden zerstört sei.

TikTok / kevinyanik Kevin Yanik und Kathi Wagener, Influencer

Instagram / kevinyanik Katharina Wagener und Kevin Yanik

