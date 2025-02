"Pärchentag": Bestätigt Kevin Yanik hier Reunion mit Kathi?

Kevin Yanik (26) und Katharina Wagener (29) waren bei Are You The One? 2020 ein Paar geworden. Seither haben die zwei TV-Bekanntheiten schon einige Trennungen und Versöhnungen hinter sich. In seiner Instagram-Story scheint der Fitnessfanatiker nun zu bestätigen, dass die beiden wieder zueinandergefunden haben. "Samstag ist unser Pärchentag und wir werden uns einmal komplett verwöhnen lassen und nehmen uns eine kleine Auszeit", plaudert der Influencer aus. Kevin und Kathi sind also offenbar wieder offiziell ein "Pärchen".

Mit seinen Plänen für das Wochenende möchte der Realitystar seiner Partnerin eine Freude machen und sie aus ihrem Alltagstrott herausholen. "Kathi beschwert sich momentan über Rückenschmerzen. [...] Sie hat mit sich selbst zu kämpfen", informiert der Familienvater seine Follower. Während ihres Ausflugs ist für das Wohl ihrer zwei Jungs gesorgt, denn Kevins Eltern haben sich als Babysitter angemeldet.

Im vergangenen Jahr war bei dem TV-Pärchen einiges los. Nach ihrer Trennung im Mai zeigten sich Kathi und Kevin immer wieder zusammen und lösten so Spekulationen einer erneuten Romanze aus. Im Dezember teilten sie ihren Fans dann eine tragische Nachricht mit. "Wir haben soeben unser drittes Baby verloren", berichtete der 26-Jährige im Netz. Von der Schwangerschaft hatten sie ihren Followern bis dato noch gar nichts erzählt. Die werdende Mutter war mit starken Blutungen ins Krankenhaus gekommen und hatte dann eine Fehlgeburt erlitten.

Instagram / kevinyanik Kevin Yanik, Reality-TV-Bekanntheit

TikTok / kevinyanik Kevin Yanik und Kathi Wagener, Influencer

