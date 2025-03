Kevin Yanik und Kathi geben Liebe offiziell eine neue Chance

Kevin Yanik (26) und Katharina Wagener (29) lernten sich 2020 bei Are You The One? kennen und lieben. Von Beginn an war ihre Beziehung von vielen Höhen und Tiefen sowie On- und Off-Phasen geprägt. Zuletzt trennten sich die Realitystars im Mai 2024, zeigten sich aber seit Sommer des vergangenen Jahres doch wieder vermehrt zusammen. Lange wollten sie keine Aussage darüber treffen, wie es um eine gemeinsame Zukunft steht – bis jetzt. Auf Instagram meldet sich Kevin mit erfreulichen Neuigkeiten bei seiner Community: Der Traum eines gemeinsamen Hauses für Kevin, Kathi und ihren gemeinsamen Spross ist in Erfüllung gegangen. "Ja, wir werden es versuchen und tun alles dafür, dass die Familie zusammenbleibt und geben nicht auf", macht er klar.

Die räumliche Trennung habe Kathi und Kevin gezeigt, dass sie zusammen sein wollen: "Wir haben wirklich alles getestet und Fakt ist: Wir lieben uns und kämpfen weiter." Damit das Liebescomeback dieses Mal wirklich glückt, haben sie schon Vorkehrungen getroffen: "Wir haben uns Ausweichmöglichkeiten geschaffen und können sogar zwei separate Eingänge nutzen." Darüber hinaus habe Kathi – vermutlich wegen ihrer oft thematisierten Essstörung sowie der seelischen Belastung nach dem Verlust ihres ungeborenen, dritten Kindes – beschlossen, eine stationäre Therapie anzufangen.

Das Liebesleben von Kathi und Yanik war bislang von großen Turbulenzen geprägt. Nachdem sie sich 2020 bei "Are You The One?" kennengelernt hatten, ging es ganz schnell. Nur wenige Monate später zogen sie zusammen. Anfang 2021 verkündeten die Reality-TV-Bekanntheiten ihre Verlobung und dass sie ihren ersten Nachwuchs, Sohnemann Leonardo, erwarten. Doch schon während der Schwangerschaft kriselte es zwischen dem Reality-Traumpaar, sodass sie sogar zeitweise getrennt waren. 2022 zogen Kevin und Kathi dann endgültig den Schlussstrich, kamen 2023 dann aber doch wieder zusammen. Um zu zeigen, wie ernst er es meint, hielt Kevin sogar nochmals um Kathis Hand an. Kurz darauf, im Juli 2023, verkündeten die Influencer dann Schwangerschaft Nummer zwei – und im Februar 2024 erblickte Söhnchen Mariano das Licht der Welt. Im Mai 2024 trennten sich die zweifachen Eltern dann aber erneut. Die Monate darauf – bis jetzt – waren von Spekulationen um ein Liebescomeback geprägt.

Instagram / kathiwagener Kevin Yanik und Katharina Wagener mit ihrem Sohn Leonardo

Instagram / kevinyanik Katharina Wagener und Kevin Yanik mit ihrem Sohn Mariano

