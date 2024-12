Kevin Yanik und Kathi stehen nach Fehlgeburt "unter Schock"

Kathi Wagener (29) und Kevin Yanik (26) erlitten vor wenigen Tagen einen Riesenverlust. Nach Komplikationen in der Schwangerschaft hatte die Influencerin eine Fehlgeburt. Jetzt berichten die beiden einstigen Are You The One?-Teilnehmer gegenüber Promiflash, wie sie damit umgehen. "Wir haben einen Nervenzusammenbruch bekommen und stehen unter Schock. Wir können gerade nicht realisieren, was uns in den letzten Tagen passiert ist", macht das Paar deutlich. Besonders Kathi ist am Boden zerstört: "Kathi ist seit heute wieder zu Hause und hat eine Menge Blut verloren. Es geht ihr sehr schlecht! Heute ist sie mir zusammengeklappt und wir weinen beide sehr viel."

Zuletzt war unklar, ob die beiden TV-Bekanntheiten wieder ein Paar sind. Doch im Promiflash-Interview erklären sie: "Natürlich schweißt uns das Ganze noch mehr zusammen und wir helfen uns gegenseitig. Das haben wir immer, trotz räumlicher Trennung und vieler Schwierigkeiten, und das werden wir immer!" Kathi und Kevin verraten auch, dass sie die Schwangerschaft eigentlich erst an Weihnachten mit ihren Familien teilen wollten. Nach der Fehlgeburt werden sie nun von ihren Liebsten unterstützt.

Ende November gaben die beiden Social-Media-Stars, die bereits zwei Kinder haben, ihren Followern zuletzt ein Update zu ihrem Beziehungsstatus. In einem TikTok-Video stellten sie klar: "Wir sind hier keinem eine Rechenschaft schuldig." Allerdings ließ Kathi durchblicken, dass ihr Kevin immer noch sehr wichtig sei. "Ich weiß, dass ich diesen Mann liebe. Nicht nur als Vater meiner Kinder, sondern auch als Mensch, der an meiner Seite steht. Wir sind und wir bleiben sowieso für immer ein Team", gab sie zu.

Instagram / kathiwagener Kathi Wagener und Kevin Yanik, "Are You The One?"-Stars

Instagram / kathiwagener Katharina Wagener mit ihrem Sohn Leo im April 2024

