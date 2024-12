Kevin Yanik und Kathi haben ihr gemeinsames Baby verloren

Kevin Yanik (26) und Kathi Wagener (29) teilen häufig ehrliche Einblicke in ihr Leben im Netz. Nun meldet sich der einstige Are You The One?-Teilnehmer mit einer schrecklichen Nachricht auf Instagram. "Wir haben soeben unser drittes Baby verloren", offenbart er seinen Followern unter Tränen. Dabei steht der TV-Star in einer Klinik. Fünf Stunden zuvor schrieb er in seiner Story: "Kathi ist mit starken Blutungen ins Krankenhaus gekommen und jetzt heißt es Daumen drücken, dass nichts Schlimmes passiert oder verloren geht."

Die Beziehung der beiden Influencer ist ziemlich turbulent, sodass vielen ihrer Fans überhaupt nicht bewusst war, dass die beiden wieder ein Paar sind. Doch zuletzt zeigten sie sich wieder vermehrt gemeinsam auf Social Media und sorgten damit für viele Spekulationen. In einem Video auf TikTok erklärte Kevin deshalb im November: "Wir sind hier keinem eine Rechenschaft schuldig." Allerdings seien sie sich beide ihrer Gefühle sicher: "Man weiß nicht, was die Zukunft bringt. Was wir wissen, ist, was wir füreinander empfinden."

Seit sich die zwei Realitystars in der ersten Staffel von "Are You The One?" kennenlernten, ist viel passiert. Im August 2021 kam ihr erstes gemeinsames Kind auf die Welt, allerdings trennten sich die beiden Influencer schon kurz darauf. Seit Beginn dieses Jahres haben die beiden einen zweiten Spross. Die Erziehung der Kleinen übernimmt offenbar die stolze Mama. "Ja, ich mache den Großteil allein. Vor allem zurzeit ist er ziemlich beschäftigt mit seinen Sachen. Ich habe mich aber schon daran gewöhnt", erklärte sie vor Kurzem im Netz.

Instagram / kathiwagener Kathi Wagener und Kevin Yanik, "Are You The One?"-Stars

Instagram / kathiwagener Katharina Wagener mit ihrem Sohn Mariano im Juni 2024