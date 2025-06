Möchte Zweifachmama Katharina Wagener noch weitere Kinder?

Katharina Wagener (30) ist glückliche Zweifachmutter. Der erste Nachwuchs der Reality-TV-Bekanntheit und ihres Partners Kevin Yanik (27) erblickte im August 2021 das Licht der Welt. Drei Jahre später, am 14. Februar 2024, bekam Sohnemann Leonardo einen Bruder, den kleinen Mariano. Ist die Kinderplanung damit abgeschlossen, möchte ein Follower wissen? "Nein", verrät Kathi in ihrer Instagram-Story und ergänzt: "Ich hätte gerne noch ein Kind. Aber alles zu seiner Zeit." Aktuell "arbeitet" das Paar noch nicht an einem dritten Nachwuchs.

Eigentlich dachten Kathi und Kevin Ende des vergangenen Jahres, bald ihr drittes Kind zu erwarten. Die Influencerin war schwanger, doch sie verlor das Baby. "Wir haben soeben unser drittes Baby verloren", verkündete Kevin im Dezember 2024 auf Social Media, nachdem er berichtet hatte, dass Kathi "mit starken Blutungen ins Krankenhaus gekommen" war. Gegenüber Promiflash verriet das Are You The One?-Paar nach diesem traumatischen Erlebnis: "Wir haben einen Nervenzusammenbruch bekommen und stehen unter Schock. Wir können gerade nicht realisieren, was uns in den letzten Tagen passiert ist."

Dass Kathi ein drittes Mal schwanger war, war bis zu dem Moment, als Kevin den Verlust verkündete, nicht bekannt. Es war ihr "kleines Geheimnis". Generell war ihren Social-Media-Fans bis zu diesem Zeitpunkt nicht ganz klar, wie es um die Zweifacheltern stand, da sie einige Monate zuvor ihre Trennung verkündet hatten. Doch sie fanden wieder zueinander. Und auch der Vorfall schweißt sie noch enger zusammen, wie Kevin gegenüber Promiflash betonte: "Natürlich schweißt uns das Ganze noch mehr zusammen und wir helfen uns gegenseitig. Das haben wir immer, trotz räumlicher Trennung und vieler Schwierigkeiten, und das werden wir immer!"

