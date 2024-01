Das ist eines der letzten Videos von Franz Beckenbauer!

Kürzlich schockierte die Nachricht vom Tod der Fußballlegende Franz Beckenbauer (✝78) die Sportwelt. Der ehemalige Kicker hatte schon seit einigen Jahren mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen gehabt. Am Freitag fand der Familienvater nun seine letzte Ruhe am Münchner Friedhof Perlacher Forst: Der einstige Weltmeister wurde in unmittelbarer Nähe seines verstorbenen Sohnes Stephan beigesetzt. Jetzt taucht eines der letzten Videos von Franz auf.

Bei einer Jubiläumsfeier des SC Reyer sang die Fußballikone zusammen mit weiteren sportlichen Akteuren seinen Hit "Gute Freunde kann niemand trennen". Bild veröffentlicht die Videoaufnahme aus dem Jahr 2021, die derzeit in den sozialen Netzwerken kursiert. In dem Clip wirkt Franz bereits von seiner Krankheit gezeichnet.

In den kommenden Wochen wird in der Allianz Arena in München eine Trauerfeier für den ehemaligen Nationaltrainer abgehalten. Bundeskanzler Olaf Scholz (65) lässt es sich nicht nehmen und wird an der Zeremonie teilnehmen. Der Politiker wolle damit "seinen großen Respekt und seine Anerkennung für einen herausragenden Sportler unseres Landes bekunden", so die Regierungssprecherin Christiane Hoffmann.

Anzeige

Getty Images Franz Beckenbauer 2006

Anzeige

Getty Images Franz Beckenbauer

Anzeige

Getty Images Olaf Scholz im Dezember 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de