Nach Harrys Diss gegen Kate: Prinz William war außer sich

Ob sie ihre Beziehung noch retten können? Seit einigen Jahren schießt Prinz Harry (39) immer wieder gegen das britische Königshaus. Doch vor allem auf seinen älteren Bruder Prinz William (41) scheint es der Rotschopf abgesehen zu haben: In seiner Netflix-Doku behauptete er unter anderem, dass sich besonders die Männer der Familie nur Frauen aussuchen, die in das britische Königshaus passen – und diese Aussage soll Harrys Bruder William sehr persönlich genommen haben!

Wie Robert Hardman in seinem neuen Buch "Charles III: New King, New Court. The Inside Story" schreibt, habe William die Kommentare laut einem Freund als "das Niedrigste vom Niedrigen" empfunden – immerhin gilt seine Ehefrau Prinzessin Kate (42) seit Jahren als geschätztes Mitglied der britischen Königsfamilie, die sich nahezu nie etwas zuschulden kommen ließ. "Zu all den anderen Vertrauensbrüchen kam noch hinzu, dass Harry einen eklatanten Angriff auf Catherine unternahm", heißt es in der Biografie. Der Palast soll sich nach Angaben des Autors allerdings nicht einig sein, ob es sich um eine "kalkulierte Kränkung" von Kate handelte oder um einen weiteren Fall von "Harry, der sich das Maul zerreißt".

Obwohl er in den vergangenen Jahren mit einigen Behauptungen seines Bruders konfrontiert wurde, soll William mit dem Drama abgeschlossen haben – ebenso wie seine Frau Kate. "Sie hat sich weiterentwickelt und William auch. Sie konzentriert sich sehr auf das, was in Zukunft wichtig ist. Sie schauen nicht zurück", verriet bereits ein Vertrauter der 42-Jährigen gegenüber People.

