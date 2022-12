William und Kates Freunde schockiert von Darstellung in Doku

Schon vor der Veröffentlichung sorgt die Dokumentation von Prinz Harry (38) und Meghan (41) für jede Menge Aufregung! Vor ein paar Tagen enthüllte Netflix einen ersten Trailer zu der intimen Doku, die demnächst erscheinen soll. In den Ausschnitten wird deutlich, dass die beiden darin über ihren Ausstieg aus der britischen Königsfamilie sprechen werden – und darüber, wie sie von den anderen behandelt wurden. Auch Prinz William (40) und Prinzessin Kate (40) werden in dem Trailer gezeigt. Doch wie kalt das royale Paar hier dargestellt wird, schmeckt ihren Freunden überhaupt nicht!

Der Trailer besteht zu großen Teilen aus Schwarz-Weiß-Aufnahmen. Ein bisher unveröffentlichtes Bild zeigt eine weinende Meghan – und das darauffolgende Foto William und Kate mit steinernen Minen in der Westminster Abbey Kirche. Dass hier offenbar der Eindruck vermittelt werden soll, die beiden hätten Meghan zum Weinen gebracht, geht den engsten Vertrauten des zukünftigen Königspaares mächtig auf die Nerven: "Sie sind offen gesagt angewidert von dem, was in diesem Video zu sehen ist", betonte Royal-Experte Richard Eden gegenüber DailyMail.

Weiter stichelte Eden: "Es ist ein absichtlicher Versuch, Kate und William in den Hintergrund zu drängen – und die Verwendung ihrer Bilder in dem Video unterstreicht diesen Punkt: Diese Dokumentationsreihe soll doch von Harry und Meghan handeln? Dennoch zeigen sie William und Kate in dem einminütigen Trailer." Auch der Zeitpunkt, zu dem der Teaser veröffentlicht wurde, sei verdächtig: "Das Timing könnte nicht schlechter sein, immerhin sind sie gerade auf ihrem großen Amerika-Besuch und am Freitag findet die Zeremonie für ihren Earthshot Prize statt."

Getty Images Prinz William, Prinzessin Kate, Prinz Harry und Meghan in der Westminster Abbey 2019

Getty Images Prinz William, Prinz Harry, Sophie Wessex, Prinzessin Kate und Herzogin Meghan

Getty Images Prinz William, Prinz Harry, Herzogin Meghan und Herzogin Kate beim Remembrance Day 2018

