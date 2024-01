Nach Trennungsgerüchten: Tom Holland schwärmt von Zendaya

Er macht seine Zuneigung ganz deutlich. Tom Holland (27) und Zendaya (27) gelten als das Traumpaar Hollywoods. Jedoch machten die beiden Superstars zuletzt mit überraschenden Trennungs-News von sich reden. Der Brite selbst dementierte diese jedoch bereits in der Öffentlichkeit. Nun macht er erneut deutlich, wie sehr ihm sein einstiger Co-Star am Herzen liegt. Tom setzt den Gerüchten um ein angebliches Liebes-Aus mit Zendaya ein für alle Mal ein Ende.

"Zendaya und ich sehen uns ab und zu Spiderman an und schwelgen in Erinnerungen, als wir 19 waren und diese Filme gemacht haben", verrät er Extra bei den diesjährigen Critics Choice Awards. Und damit nicht genug: Offenbar verbringt das Paar weiterhin jede freie Minute miteinander. Denn wie der 27-Jährige erzählt, habe er für sein neuestes Projekt die Hilfe der Euphoria-Darstellerin im vollsten Umfang in Anspruch genommen. "Sie sah sich die Serie mit mir an, während wir sie bearbeiteten. [...] Ich habe ihr Episoden geschickt und sie gefragt, was sie davon hält", plaudert Tom dazu aus.

Zu den ursprünglichen Trennungsgerüchten sorgte zuletzt vor allem der Follow-Button in den sozialen Medien. Denn bei genauester Untersuchung ihres Instagram-Profils war so manch einem aufgefallen, dass Zendaya ihrem Liebsten nicht länger folgte. Dass das Schauspieler-Pärchen zudem bereits seit vergangenem Oktober nicht mehr miteinander gesichtet wurde, schien ihre Trennung damals noch weiter zu bestätigen.

Getty Images Tom Holland, Schauspieler

Getty Images Zendaya und Tom Holland im Dezember 2021

Getty Images Zendaya und Tom Holland, 2021

