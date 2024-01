Trennung von seiner Freundin Zendaya? Tom Holland klärt auf!

Die Fans können wohl aufatmen! Tom Holland (27) und Zendaya (27) lernten sich bereits 2016 bei Dreharbeiten kennen, doch erst fünf Jahre später entwickelte sich daraus Liebe. Inzwischen haben sich die beiden Schauspieler zu einem der Traumpaare Hollywoods entwickelt – umso schockierender war es für die Fans, als kürzlich Trennungsgerüchte aufkamen. Zendaya folgt ihrem Liebsten nämlich nicht mehr in den sozialen Medien. Jetzt nimmt Tom Stellung zu den Spekulationen!

TMZ erwischt den Spider-Man-Darsteller auf dem Weg zu seinem Auto in Los Angeles und spricht ihn auf eine mögliche Trennung von Zendaya an. Dem nimmt Tom aber direkt den Wind aus den Segeln. "Nein, nein, nein, absolut nicht", stellt er klar und macht so deutlich, dass an den Gerüchten nichts dran ist und er weiterhin glücklich mit seiner Partnerin ist.

Das Paar war zuletzt im Oktober miteinander unterwegs: Fotos zeigten die beiden bei einem entspannten Sonntag in einem Londoner Park. Seitdem gab es keine gemeinsamen Treffen mehr – den Silvesterabend sollen Tom und Zendaya aber zusammen verbracht haben.

Twitter / TracyBorman Zendaya und Tom Holland vor dem Hampton Court Palast

Getty Images Tom Holland und Zendaya

Getty Images Tom Holland und Zendaya bei der Premiere von "Spider-Man: No Way Home"

