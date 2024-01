Prinzessin Kate bekam 2023 einen ikonischen Mode-Glow-up!

Prinzessin Kate (42) findet immer mehr ihren Style. Seit vergangenem Mai ist Prinz Williams (41) Frau offiziell Prinzessin von Wales. Das erste Jahr in ihrer neuen Rolle durchschritt die dreifache Mutter mit müheloser Eleganz. Auch in ihrer Kleiderwahl tat sich einiges. Schon am Tag der Krönung von König Charles (75) legte sie in einem auffälligen Gewand einen beeindruckenden Auftritt hin. Ohnehin hob Prinzessin Kate im Jahr 2023 ihren Stil auf ein neues Niveau.

Die royale Familie steht eher für traditionelle, steife Schnitte und eine kräftige Farbpalette. Während Queen Elizabeth (✝96) für ihre leuchtenden Farben bekannt war, sahen wir Kate im vergangenen Jahr von einer ganz anderen Seite. Einfarbige Looks und ruhige Töne waren bei ihr angesagt. Die Prinzessin griff auch unüblicherweise öfter zu Hosenanzügen in einem etwas lockerem Schnitt. In der Vergangenheit setzte sie mehr auf taillierte und altmodische Designs.

Dennoch blieb Kate ihrem Wesen treu. Als elegant und charmant geltende Repräsentantin des britischen Königshauses spiegelte sie mit einer coolen und zeitlosen Garderobe die erwünschten Werte der Royals wider. Mit ruhigen Tönen, akzentuierten Juwelen oder Accessoires schaffte sie zudem Raum für neue Kombinationen und verabschiedete sich von ihrem alten Stil. Das bewies die 42-Jährige beispielsweise bei den BAFTA Awards im vergangenen Jahr.

Getty Images Prinzessin Kate im Oktober 2023

Getty Images Prinzessin Kate im Oktober 2023

Getty Images Prinzessin Kate bei den BAFTA Awards 2023

