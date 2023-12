"Einer Königin angemessen": Prinzessin Kate veränderte Look!

Prinzessin Kate (41) lebt den Traum vieler Mädchen! Die Britin wurde von einer bürgerlichen Studentin zu einer Prinzessin des britischen Königshauses. Auch in schwierigen Situationen lässt sich die Ehefrau von Prinz William (41) nichts anmerken und verhält sich dabei den royalen Normen entsprechend. Das war aber nicht immer so – Kate veränderte ihr ganzes Erscheinungsbild, um zur britischen Krone zu passen!

In der Dokumentation "William & Kate: Too Good to be True" verrät eine Journalistin, dass Kate in kürzester Zeit ihren Look geändert hatte und statt Jeans und Tops elegante Blazer und Kleider trug. "Ihre Kleidung spiegelte allmählich das wider, was die Leute in ihrem Charakter sahen – eine Art Zurückhaltung, fast schon Bescheidenheit!", beschreibt die royale Expertin und fügt hinzu: "Ich glaube, das änderte sich, als William und Kate an dem Punkt angekommen waren, an dem sie ihre Verlobung verkünden wollten. Kate begann sich so zu verhalten, wie es für eine zukünftige Königin angemessen war."

Wie ernst sie ihre Pflichten als Mitglied der royalen Familie nimmt, zeigte Kate vor wenigen Wochen mit ihrem Auftritt im Buckingham Palace. Zu Ehren des südkoreanischen Präsidenten begeisterte die 41-Jährige in einem königlichen weißen Kleid samt Tiara.

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate mit dem Armband der Queen, British Academy Film Awards 2017

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate vor der Gedenkfeier für die Queen

Getty Images Prinzessin Kate und Choo Kyung-ho

