"So glücklich": Margot Robbie gibt seltenen Einblick in Ehe

Sie spricht aus dem Nähkästchen. Margot Robbie (33) und Tom Ackerley (34) sind bereits seit vielen Jahren ein Herz und eine Seele. 2016 haben sich die beiden bereits das Jawort gegeben – jedoch zelebrierten sie ihre Liebe seither hauptsächlich im Privaten. Auch deshalb ist bis heute nur wenig über die langjährige Beziehung der Australierin und des Filmproduzenten bekannt. Nun zeigt sich die Schauspielerin jedoch überraschend offen in einem Interview: Margot plaudert private Details zu ihrem Ehemann Tom aus.

"Ich bin so glücklich. [...] Er lässt sich von all diesen Dingen nicht aus der Ruhe bringen", erklärt die 33-Jährige im Interview mit E! News bei den Critics' Choice Awards. Einmal angefangen, scheint die Barbie-Darstellerin gar nicht mehr aus dem Schwärmen für ihren Liebsten herauszukommen. "Er ist einfach der Beste, es macht so viel Spaß", verrät sie über die gemeinsame Zusammenarbeit mit Tom. Vor allem auch, dass ihre Beziehung abseits des Scheinwerferlichts ganz normal und wie jede andere sei, scheint Margot besonders viel zu bedeuten.

Während es privat kaum besser für die Blondine laufen könnte, befindet sie sich auch beruflich seit einigen Jahren auf der Überholspur. Im Gespräch mit Deadline äußerte sie zuletzt jedoch eine ganz bestimmte Sorge. "Wahrscheinlich haben jetzt alle die Nase voll von mir. Ich sollte wahrscheinlich für eine Weile von den Bildschirmen verschwinden", hieß es da.

Getty Images Tom Ackerley und Margot Robbie im Januar 2024

Getty Images Tom Ackerley und Margot Robbie, Januar 2024

Getty Images Margot Robbie, Schauspielerin

