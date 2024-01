Kein Comeback: Michael Wendlers Konzert wurde gestrichen!

Das hat er sich aber anders vorgestellt! Michael Wendler (51) versucht seit einiger Zeit, wieder in der Musikwelt Fuß zu fassen. Nach mehreren Skandalen und der Geburt seines Sohnes hatte der Schlagersänger am Montag angekündigt, dass er in Deutschland und der Schweiz sein Comeback auf der Bühne feiern möchte. Doch nicht jeder scheint davon begeistert zu sein: Ein Konzert von Michael wurde gecancelt!

Laut T-Online sollte der Mann von Laura Müller (23) im September 2025 in Oberhausen auftreten. Doch der Stadtsportbund, dessen Gelände für Michaels Show herhalten sollte, habe sich dagegen gewehrt. Auf ihrer Facebook-Seite wurde daraufhin ein Statement geteilt: Der Vorstand habe beschlossen, dem Veranstalter keinen Vertrag auszustellen – somit fällt das Konzert ins Wasser. Der zuständige Veranstalter habe vertuschen wollen, dass der Wendler das Grundstück für seine Show buchen wollte: "Herr Hoffmeister hat lediglich im Dezember angefragt, ob er die SSB Sport- und Freizeitanlage für eine Schlagerveranstaltung im September 2025 buchen kann."

Dies dürfte dem 51-Jährigen ganz und gar nicht gefallen. Auf Facebook zeigte Michael sich ziemlich positiv und sprach von sich in den höchsten Tönen: "Die Rückkehr des Königs! [...] Liebe Fans und Freunde, wie versprochen, werde ich im kommenden Jahr auch wieder Konzerte in Deutschland geben."

