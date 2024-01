Kein Maulkorb: Dschungelcamp-Anya wird über Mutter sprechen!

Anya Elsner wird kein Blatt vor den Mund nehmen. Die einstige Germany's Next Topmodel-Kandidatin zieht am Freitag zusammen mit Stars wie Cora Schumacher (47) oder Heinz Hoenig (72) ins Dschungelcamp. Am berühmt-berüchtigten Lagerfeuer darf das Model über eine Sache aber eigentlich nicht sprechen: über das zerrüttete Verhältnis zu ihrer Mutter. Tut sie das, droht diese ihr mit einer Klage und einer Geldstrafe. Doch auf dieses Verbot gibt Anya nichts!

Im Interview mit Bild stellt Anya nun klar: Sie wird im australischen Busch mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit über ihre Mutter sprechen. "Ja, das Thema wird wahrscheinlich im Dschungelcamp zur Sprache kommen. Ich lasse mich nicht einschüchtern und werde meine Erfahrungen im Dschungelcamp teilen, egal welche Klage droht", erklärt die Beauty. Sie habe nicht vor, ihre Mutter in ein schlechtes Licht zu rücken, aber sie wolle ihre Erfahrungen teilen.

Anyas Verhältnis zu ihrer Mutter sei schon immer sehr schwierig gewesen. "Unsere Beziehung war nie gut. Selbst als ich bei meiner Mutter gewohnt habe, hatte ich nie das Gefühl, von ihr geliebt zu werden", berichtet sie dem Blatt.

Anzeige

Instagram / anya.elsner Anya Elsner, GNTM-Kandidatin

Anzeige

RTL Deutschland Die Dschungelcamp-Kandidaten 2023

Anzeige

Instagram / anya.official.gntm2023 Anya Elsner, GNTM-Kandidatin 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de