Schwerer Unfall: Jeremy Renner kam vor einem Jahr aus Klinik

Etwas mehr als ein Jahr ist der schreckliche Unfall von Jeremy Renner (53) nun schon her. Der Schauspieler hatte sich am letzten Tag des Jahres 2022 lebensgefährlich verletzt, als er von seinem eigenen Schneepflug überrollt worden war – er erlitt etliche Knochenbrüche, einen zerquetschten Brustkorb und weitere Verletzungen. Der Hollywood-Star musste tagelang auf der Intensivstation behandelt werden. Jetzt erinnert sich Jeremy, dass er diese vor genau einem Jahr verlassen durfte – glücklicherweise!

Diese Erinnerung teilt der "Hawkeye"-Darsteller mit seinen Fans auf Instagram. In seiner Story postet er ein aktuelles Bild von sich, auf dem er geradestehend und lächelnd in die Kamera schaut. "Mein Freund hat mich daran erinnert, dass ich vor einem Jahr von der Intensivstation nach Hause gekommen bin", schreibt er und fügt hinzu: "Glücklicher Mann..." In seinem Feed schreibt Jeremy dankbar, dass er daran erinnert wurde, dass Liebe, ein guter Wille, harte Arbeit und die richtigen Menschen ihn jeden Tag durchstehen lassen. Er werde weiterkämpfen, um immer besser zu werden und zu wachsen.

Am Jahrestag seines Unfalls besuchte Jeremy das Krankenhaus, in dem er gerettet wurde. "Ich zolle meinen Respekt und feiere die Liebe, das Leben und den Segen, den es für uns alle bringt", hielt er seinen Besuch im Netz fest. Er bedankte sich an diesem Tag nicht nur bei den Ärzten und Krankenschwestern, sondern auch bei der örtlichen Feuerwehr, die ihn geborgen hatte.

