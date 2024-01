Nach Unfall: Jeremy Renner ist wieder Schneepflug gefahren

Jeremy Renner (52) stellt sich seinen Ängsten. Ende 2022 war der Schauspieler mit einem Schneepflug verunglückt und hatte sich dabei schwer verletzt. In den darauffolgenden Wochen und Monaten kämpfte er sich ins Leben zurück. Mittlerweile geht es ihm besser. Vor wenigen Tagen besuchte er sogar noch mal das Krankenhaus, in dem er behandelt wurde. Doch nicht nur das: Jeremy saß auch wieder am Steuer des Unfallfahrzeugs.

"Ich bin wieder auf die Maschine gestiegen", erzählte der 52-Jährige in der "Ellen K Morning Show". Er habe sich mit seinen Ängsten konfrontieren wollen, um tatsächlich zu heilen. "Das habe ich schon immer getan, seit ich ein Kind war. Ich werde nicht zulassen, dass die Angst meine Handlungen oder das Fehlen von Handlungen dominiert, also steige ich wieder in die Maschine, werfe sie an und bewege sie", erklärte der "Avengers"-Star.

Die Fahrt mit dem Schneepflug – und nicht nur die – habe bei Jeremy viele Erinnerungen wachgerufen: "Ich mache bestimmte Dehnübungen im Fitnessstudio und werde daran erinnert, wie ich tatsächlich überfahren wurde und fange an zu weinen. Ich habe keine Ahnung, warum." Der "The Bourne Legacy"-Darsteller habe seine Ängste anerkannt, wolle sie aber auch nicht vollständig begraben: "Also überprüfe ich sie und deshalb war es für mich wichtig, mit dem Schneepflug zu fahren."

