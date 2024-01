Arnold Schwarzenegger wird am Flughafen München festgehalten

Probleme beim Terminator? Aktuell hapert es bei Arnold Schwarzenegger (76) gleich an mehreren Enden: Der Hollywoodstar wird wegen eines Autounfalls, der durch seine rücksichtslose Fahrweise verursacht wurde, verklagt. Außerdem muss er sich mit Untreue-Vorwürfen herumschlagen, nachdem er turtelnd mit der Schauspielerin Timea Palacsik erwischt wurde. Und nun auch noch das: Arnie muss wegen Problemen mit dem Zoll im Münchner Flughafen ausharren!

Wie Bild berichtet, wird er seit mehreren Stunden an der Einreise in die bayrische Stadt gehindert. Ein Foto zeigt Arnie mit Zollbeamten – die sollen ihn bereits seit mehreren Stunden im Flughafen festhalten. Grund dafür ist wohl eine wertvolle Luxusuhr im Gepäck des Muskelmanns: Das teure Stück der Schweizer Marke Audemars Piguet will er bei einer wohltätigen Auktion für den Klimaschutz in Kitzbühel versteigern – wenn er den Flughafen denn irgendwann wieder verlassen darf.

Arnold setzt sich seit Jahren sehr für den Klimaschutz ein und hat den Gipfel selbst ins Leben gerufen. Morgenabend will er im berühmten Hotel Stangelwirt eigentlich Geld für den guten Zweck sammeln: Zu ersteigern gibt es unter andere ein Wohnzimmerkonzert mit The BossHoss oder ein Training mit ihm höchstpersönlich – und eben auch jene problembehaftete Uhr.

Anzeige

Getty Images Arnold Schwarzenegger, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Arnold Schwarzenegger, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Arnold Schwarzenegger auf der Premiere von "Fubar"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de