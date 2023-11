Arnold Schwarzenegger knutscht wieder eine andere Frau!

Diesmal hat er eine andere Frau an seiner Seite! Nach der Scheidung von Maria Shriver (68) fand Arnold Schwarzenegger (76) seine große Liebe in Heather Milligan. Mit der Physiotherapeutin ist der Filmstar eigentlich schon seit rund zehn Jahren offiziell in einer Beziehung – vor wenigen Tagen wurde er aber mit einer unbekannten blonden Frau beim Turteln gesichtet. Doch damit nicht genug: Jetzt ist Arnold wieder mit einer Frau unterwegs – diesmal mit einer Brünetten.

Auf Bildern, die Daily Mail vorliegen, ist der Bodybuilder mit der ungarischen Schauspielerin Timea Palacsik auf einer Fahrradtour in Los Angeles unterwegs. Bei einem kurzen Stopp küsst der 76-Jährige seine deutlich jüngere Begleitung auf die Wange. Am selben Tag trainierten die beiden auch noch im berühmten Gold's Gym. Ob Arnold und Heather wohl noch ein Paar sind?

Das ist nicht Arnolds erster Ausflug mit einer Lady. Der "Terminator"-Darsteller machte am frühen Sonntagmorgen mit einer unbekannten Blondine eine Fahrradtour. Zusammen fuhren die beiden entspannt durch Santa Monica – die Stimmung wirkte ausgelassen und vertraut. Bevor der Schauspieler in sein Auto stieg, schien es, als sei es zum Kuss zwischen den beiden gekommen. Die Fotos, welche Daily Mail veröffentlichte, zeigen die beiden sehr innig.

Getty Images Heather Milligan und Arnold Schwarzenegger, 2015

Getty Images Arnold Schwarzenegger bei der Premiere von "Fubar"

United Archives GmbH/ Action Press Arnold Schwarzenegger in "Terminator 2 – Tag der Abrechnung"

