Ist etwa ein Liebes-Aus Grund für Kylie Jenners Umstyling?

Könnte da etwas dran sein? Kylie Jenner (26) und ihr Freund Timothée Chalamet (28) schweben aktuell auf Wolke sieben – das sollte man zumindest vermuten, wenn man sich all die Liebesbekundungen und Knutschfotos der beiden anschaut. Allerdings machte der The Kardashians-Star zuletzt mit einem krassen Umstyling auf sich aufmerksam – ihre sonst braune Mähne strahlt nun in einem knalligen Pink. Fans spekulieren: Ein Liebes-Aus könnte der Grund für diese Veränderung sein!

Mit ihrer rosafarbenen Frisur und dem Wortlaut "Hi, erinnert ihr euch an mich?" unter ihrem Netz-Beitrag erinnert die Schwester von Kendall Jenner (28) an eine Phase aus den Jahren 2014, 2015 und 2016. Damals galt sie bei ihren Fans als King Kylie und überraschte regelmäßig mit ausgefallenen Haarfarben und Stylings. Laut The Sun kursieren auf der Plattform Reddit die Vermutungen, dass sie sich in ihr damaliges ich zurückverwandele, weil sie sich möglicherweise von dem Dune-Darsteller getrennt habe. "Ärger im Paradies? King Kylie ist zurück", heiße es dort unter anderem.

Bei den Golden Globes vor wenigen Tagen wirkten die beiden Turteltauben allerdings noch ganz verliebt ineinander. Die Unternehmerin und der Schauspieler knutschen dort ganz ungeniert miteinander rum. Zu diesem Zeitpunkt hatte Kylie jedoch noch ihre gewohnten braunen Haare.

Anzeige

Getty Images Timothée Chalamet und Kylie Jenner bei den US Open 2023

Anzeige

Getty Images Kylie Jenner, 2015

Anzeige

ActionPress Timothée Chalamet und Kylie Jenner bei den Golden Globes

Anzeige

Glaubt ihr, eine Trennung von Timothée ist der Grund für Kylies neues Haar? Ne, das kann ich mir nicht vorstellen. Gut möglich. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de