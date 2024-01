Neuer Look: Kylie Jenner zeigt stolz ihre rosafarbenen Haare

Kylie Jenner (26) hat einen neuen Look! Die Keeping up with the Kardashians-Bekanntheit wechselte schon so einige Male ihre Haarstyles. So strahlte sie schon mit schwarzer, blonder, violetter oder roter Haarpracht, schnitt sich einen kurzen Bob oder trug ausgefallene Perücken. In den vergangenen Jahren setzte die zweifache Mutter allerdings auf ihre Naturhaarfarbe und hatte eine lange Mähne. Doch nun überrascht Kylie mit einer neuen Farbe!

Via Instagram teilt die 26-Jährige einige Schnappschüsse ihrer Typveränderung mit ihrer Community. Auf den Fotos zeigt sie stolz ihre rosafarbene Haarpracht und posiert dabei ganz leger in ihrem Auto. "Hi, erinnert ihr euch an mich?", witzelt Kylie unter ihren Fotos und spielt damit auf ihre früheren, farbenfrohen Frisuren an. Auch wenn es sich bei ihrer Mähne wohl nur um eine Perücke handelt – die Fans sind hellauf begeistert von dem Look! "Verrückt nach deinen rosafarbenen Haaren", schreibt beispielsweise eine Userin. Eine weitere kommentiert: "King Kylie von 2015 ist zurück."

Was Kylies neuer Freund wohl zu ihrem Haarstyle sagt? Seit einigen Monaten datet sie nämlich Timothée Chalamet (28). Die beiden sollen total verliebt ineinander sein – was sie erst vor wenigen Tagen bei den Golden Globes bewiesen. Dort knutschten die Unternehmerin und der Schauspieler ganz ungeniert miteinander rum. Zu dem Zeitpunkt hatte Kylie jedoch noch ihre gewohnten braunen Haare.

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner in Paris, September 2023

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, Unternehmerin

ActionPress Timothée Chalamet und Kylie Jenner bei den Golden Globes

