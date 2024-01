Langweilig? Fans von diesjährigen Coachella-Acts enttäuscht

Sie hatten sich wohl andere Acts erhofft! Seit 1999 pilgern Promis, Influencer und Musikfans jährlich in die kalifornische Wüste, um das berühmt-berüchtigte Coachella-Festival zu erleben. Neben Sabrina Carpenter (24), Suki Waterhouse (32) und Co. werden im kommenden April Lana Del Rey (38), Doja Cat (28) und Tyler, The Creator als Headliner auftreten. Auch die Band No Doubt wird auf einer der großen Bühnen performen und damit sogar eine kleine Reunion feiern. Doch bei den Fans kommen die Musiker nicht sonderlich gut an...

Erst kürzlich veröffentlichte der Veranstalter das dreitägige Programm auf dem offiziellen Instagram-Account. Die Reaktionen der Fans fallen in den Kommentaren allerdings nicht sonderlich positiv aus. "Ich habe nur eine Frage: Wer sind diese Leute?", kommentiert etwa ein User, während ein weiterer schreibt: "Die mit Abstand schlechteste Auswahl, die ich je gesehen habe..." "Ich schätze, die Performance von Frank (36) hat dazu geführt, dass das Budget für dieses Jahr ziemlich knapp ist...", stichelt wiederum ein dritter.

Die Reaktionen der No-Doubt-Fans fielen hingegen positiver aus. Nachdem das Line-up bekannt geworden war, meldete sich auch die Band auf ihrem Account zu Wort. "Wunder werden wahr und ich kann es kaum erwarten, euch da draußen wiederzusehen", freute sich daraufhin ein Follower in den Kommentaren, während ein weiterer schrieb: "Die Reunion, auf die wir alle gewartet haben!"

Anzeige

Getty Images Sabrina Carpenter, Sängerin

Anzeige

Getty Images Doja Cat, Sängerin

Anzeige

Getty Images No Doubt im September 2012

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de