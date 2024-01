No Doubt feiert auf dem diesjährigen Coachella ein Comeback!

In diesem Jahr dürfen sich die Coachella-Fans auf einen ganz besonderen Auftritt freuen! Jedes Jahr werfen sich die Promis, Influencer und Musikliebhaber der Welt in ihre stylishsten Outfits und fahren in die kalifornische Wüste, um auf dem berüchtigten Festival zu feiern. So traten im vergangenen Jahr unter anderem Bad Bunny (29), Blackpink oder Frank Ocean (36) auf und gaben ihre Hits zum Besten. Nun steht das diesjährige Line-up fest – und das überrascht mit einer Mega-Reunion!

Auf dem offiziellen Instagram-Account gibt der Veranstalter jetzt die Acts des dreitägigen Programms bekannt: Neben Auftritten von unter anderem Sabrina Carpenter (24), Ice Spice (24) und Bebe Rexha (34) sind im kommenden April Lana Del Rey (38), Doja Cat (28) und Tyler, The Creator die Headliner des Spektakels. Doch damit nicht genug: Auch die Band No Doubt wird auf dem Festival auftreten und damit eine überraschende Reunion feiern! An welchem Tag die Gruppe ihre Hits zum Besten geben wird, ist bislang aber noch nicht bekannt.

Mit Songs wie "Don't Speak" und "Sunday Morning" war die Band rund um Gwen Stefani (54) vor mehr als 20 Jahren berühmt geworden. Anfang der Zweitausender konzentrierten sich die Mitglieder aber verstärkt auf ihre Solokarrieren, nur noch selten traten sie als Gruppe auf – ihre letzte Performance auf der Bühne ist fast zehn Jahre her. Umso mehr freuen sich ihre Fans auf das Comeback. "Die Reunion, auf die wir alle gewartet haben!", kommentiert ein User begeistert auf dem Social-Media-Account der Band.

Getty Images Bad Bunny beim Coachella 2023

Getty Images No Doubt im Dezember 2000

Getty Images No Doubt im September 2014

