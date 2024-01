Mit 41: Felix von Jascheroff ist vor Kurzem Opa geworden!

Felix von Jascheroff (41) überrascht mit einer Nachricht! Am Freitag zieht der GZSZ-Star ins Dschungelcamp und will der neue König der australischen Wildnis werden. Zuvor machte der Schauspieler seine Verlobung mit seiner Partnerin Alexandra Sophie bekannt – seine Mrs. Right hat er augenscheinlich gefunden und freut sich schon auf die Hochzeit. Nun enthüllt Felix aber noch etwas anderes – er ist bereits stolzer Opa!

Im Interview mit Bunte plaudert er nun aus, dass seine Tochter Fiona mit 19 Jahren Mutter geworden ist. "Sie macht das ganz wunderbar und ist eine richtige Vollblutmama. Ihr Sohn ist wirklich herrlich", schwärmt der frisch gebackene Opa. Sein Sprössling habe seine Schwangerschaft erst versucht zu verheimlichen. "Irgendwann konnte es man natürlich sehen und sie hat es gestanden. Ich bin selbst jung Vater geworden, und auch sie und ihr Freund sollen ihre Erfahrungen sammeln", berichtet Felix weiter.

Weitere Details über seinen Enkel behält Felix für sich. Dafür plauderte er im Interview mit Promiflash über seinen Heiratsantrag: "Ich hatte schon länger vor, Sophie einen Antrag zu machen [...]. Dann dachte ich mir, der 23.12.2023 ist doch ein gutes Datum dafür." Mit Hochzeit wolle sich das Paar aber noch etwas Zeit lassen – ohnehin stellt sich Felix ja erst mal den Prüfungen des Dschungels.

AEDT Felix von Jascheroff und seine Freundin Alexandra im Febraur 2023 bei der Berlinale

Instagram / felixvjascheroff Felix von Jascheroff, GZSZ-Star

Instagram / felixvjascheroff Felix von Jascheroff mit seiner Verlobten Alexandra

