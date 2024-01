So viel bringen Stars vor Dschungelcamp-Einzug auf die Waage

Es ist Wiegetag! Am Freitag ist es endlich wieder so weit: Das Dschungelcamp geht in die nächste Runde! So werden unter anderem Twenty4Tim (23) und Lucy Diakovska (47) um die begehrte Dschungel-Krone kämpfen. Wie in den vergangenen Jahren wird auch diesmal bei den Stars sicherlich das ein oder andere Pfund purzeln – immerhin gibt es in den kommenden Wochen nur Reis und Bohnen. Für den Vorher-nachher-Vergleich geht es für die Stars vor ihrem Einzug noch mal auf die Waage!

In einem Clip auf dem offiziellen Instagram-Account des Formats wagen Mike Heiter (31), Fabio Knez und Co. den Schritt auf die Waage. So liegt der Ex von Elena Miras (31) bei 91,2 Kilogramm. Sein Reality-TV-Kollege wiegt vor seiner Reise ins Dschungelcamp 111,4 Kilogramm. Mike und Fabios ehemalige Are You The One – Reality Stars in Love-Kollegin Kim Virginia Hartung (28) wiegt wiederum 68,5 Kilo, rund sechs Kilogramm leichter ist Sarah Kern (55).

David Odonkor (39) liegt bei 82 Kilogramm – ähnlich wie sein Campmitbewohner Felix von Jascheroff (41). Cora Schumacher (47) wiegt 70,8 Kilo, während ihre Mitstreiterin Anya Elsner (20) 56,8 Kilogramm auf die Waage bringt. Drei Kilo weniger stehen bei dem No Angels-Star Lucy auf dem Display. Leyla Lahouar zieht mit 58,4 Kilogramm ins Dschungelcamp.

Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!, RTL Kim Virginia Hartung, Dschungelcamperin 2024

RTL David Odonkor, Dschunglcamp-Teilnehmer 2024

RTL Felix von Jascheroff, Dschungelcamp-Kandidat 2023

