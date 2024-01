Jenny Frankhauser verrät den Namen ihres ungeborenen Sohnes

Sie offenbart ein süßes Detail! Jenny Frankhauser (31) ist 2022 erstmals Mama geworden. Ihr Sohnemann Damian machte sie und ihren Partner Steffen König zu einer kleinen Familie. Tatsächlich vergrößert sich diese jetzt: Denn die einstige Dschungelcamp-Gewinnerin ist wieder schwanger – auch dieses Mal erwartet sie einen Jungen. Ihre Fans im Netz hält sie stets auf dem Laufenden, auch nun wieder: Jenny verrät tatsächlich schon den Namen ihres ungeborenen Sohnes!

Via Instagram teilt sie nun ein Video – die Schwester von Daniela Katzenberger (37) fängt an, Buchstaben in den Schnee zu schreiben, und schnell wird klar: Jenny will ihrer Community vor der Geburt mitteilen, für welchen Namen sie und Steffen sich entschieden haben. Der Kleine wird Milan heißen! Zudem erklärt die Influencerin die Bedeutungen des Namens: "Der Liebe, der Angenehme, der Friedensbringer."

Nicht nur Jenny, sondern auch ihre berühmte Schwester Daniela ist mit dieser Wahl sehr zufrieden: "Ich liebe den Namen, finde es so mega, dass du dich für diesen entschieden hast." Manche Follower sind jedoch nicht so begeistert: "Jeder zweite heißt mittlerweile so, vor allem bei den Influencern." Aber wie findet ihr den Namen? Stimmt unten ab!

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser mit ihrem Sohn, November 2023

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser im Oktober 2023

Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca, RTL II Jenny Frankhauser und Daniela Katzenberger in "Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca"

