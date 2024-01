Neuer Trailer: Das sagen die Ochsenknechts zu Zoff mit Jimi

Diese Ochsenknechts geht in die nächste Runde! Im Februar beginnt die Ausstrahlung der dritten Staffel. Nun wurde auch ein erster Trailer veröffentlicht – und der verspricht so einiges. Insbesondere wird thematisiert, dass Jimi Blue Ochsenknecht (32) aus der Realityshow der Familie ausgestiegen ist. Zwischen dem Musiker und der Familie rund um Mama Natascha (59) scheint der Kontakt abgebrochen zu sein. Das sagen die Ochsenknechts zu dem Drama um Jimi!

Grund für die Eiszeit in der Familie soll unter anderem Jimis Beziehung zu seiner Verlobten Laura Marie Geissler (25) sein. Cheyenne macht im Trailer eine sehr deutliche Anspielung: "Bestimmte Frauen können schon richtig was anrichten, da spielt Familie dann gar keine Rolle mehr." Mittlerweile sei da eine Grenze erreicht, erklärt sie. Die Familie deutet an, dass Jimi sich, selbst als seine kleine Schwester an Kabeln angeschlossen im Krankenhaus lag, nicht gemeldet habe.

Zum Schluss ist auch Jimis Ex Yeliz Koc (30) zu sehen. Im Jahr 2021 kam ihre gemeinsame Tochter Snow Elanie (2) zur Welt – der "Die Wilden Kerle"-Star und das Bachelor-Girl trennten sich jedoch vor der Geburt. Während Jimi im Leben seiner Tochter keine Rolle spielt, haben sich die alleinerziehende Mutter und der Rest der Ochsenknechts zuletzt wieder angenähert.

Anzeige

Getty Images Jimi Blue Ochsenknecht mit seiner Verlobten Laura-Marie Geissler

Anzeige

Instagram / nataschaochsenknecht Natascha und Cheyenne Ochsenknecht

Anzeige

Instagram / _yelizkoc_ Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc, Ex-Paar

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de