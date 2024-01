Prostata-OP: König Charles freut sich schon auf Rückkehr!

Er will sich wieder zügig an die Arbeit machen. Bei den britischen Royals ist aktuell ziemlich was los: Prinzessin Kate (42) musste vor wenigen Tagen am Unterleib operiert werden. Damit ist die Frau von Prinz William (41) allerdings nicht allein: Auch König Charles III. (75) muss sich in der nächsten Woche wegen einer gutartigen Prostataerkrankung operativ behandeln lassen. Nun gibt es ein Update zu seinem derzeitigen Gesundheitszustand!

Wie The Sun berichtet, habe seine Frau Camilla (76) bei einem öffentlichen Auftritt in der Aberdeen Art Gallery ein Update zu seinem gesundheitlichen Zustand gegeben. "Ihm geht es gut, vielen Dank", versicherte die Königin dabei. Vor allem "freue er sich darauf", nach seinem operativen Eingriff wieder in alter Frische an die Arbeit zu gehen und produktiv zu werden.

Wie People berichtete, habe der 75-Jährige seine intime Diagnose öffentlich gemacht, um andere Männer mit derselben Symptomatik zu ermutigen. Zudem wird davon ausgegangen, dass Charles mehr Aufmerksamkeit für dieses Thema schaffen wolle – er lege anderen Betroffenen ans Herz, sich regelmäßig untersuchen zu lassen.

