Enthüllte König Charles deswegen seine Prostata-Diagnose?

Was steckt dahinter? Bei den britischen Royals geht es aktuell Schlag auf Schlag – gerade erst wurde bekannt, dass Prinzessin Kate (42) vor wenigen Tagen am Bauch operiert werden musste und seither im Krankenhaus liegt. Damit ist die Frau von Prinz William (41) allerdings nicht allein: Auch König Charles III. (75) muss sich in der nächsten Woche wegen einer gutartigen Prostataerkrankung operativ behandeln lassen. Doch warum machte Charles diese intime Diagnose öffentlich?

Wie People berichtet, steckt angeblich ein bestimmter Grund hinter der Enthüllung seiner aktuellen Prostataerkrankung. Demnach werde davon ausgegangen, dass der 75-Jährige seine Diagnose mit der Welt teilte, um Männer mit derselben Symptomatik zu ermutigen. Zudem wolle Charles darauf aufmerksam machen, sich dahingehend untersuchen zu lassen.

Erst vor wenigen Stunden berichtete BBC, dass es sich bei Charles' Operation um einen "korrektiven Eingriff" handle. "Wie Tausende von Männern jedes Jahr hat sich auch der König wegen einer vergrößerten Prostata behandeln lassen", heißt es in einem offiziellen Statement des Buckingham-Palasts.

