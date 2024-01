Nach OP-News: König Charles erstmals öffentlich gesehen

Die royalen Fans sorgen sich um König Charles III. (75). Aktuell sorgt das britische Königshaus für eine Menge Schlagzeilen: Vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass sich Prinzessin Kate (42) einer Bauch-OP unterziehen musste. Doch nicht nur sie: Auch ihr Schwiegervater wird in der kommenden Woche wegen einer gutartigen Prostataerkrankung operativ behandelt. Nun wurde Charles erstmals nach der Bekanntgabe seiner bevorstehenden OP gesehen!

People liegen jetzt Bilder des britischen Monarchen vor: Charles wurde vor wenigen Stunden auf dem Rücksitz eines Autos fotografiert, als er mit seiner Frau Königin Camilla (76) auf dem Weg zum königlichen Anwesen Sandringham in Norfolk war. Sorgen wegen seiner bevorstehenden Operation macht er sich augenscheinlich nicht: Auf den Schnappschüssen wirkt der älteste Sohn von Queen Elizabeth II. (✝96) sichtlich entspannt.

Wie The Sun bereits berichtete, machte Camilla deutlich, dass ihr Mann positiv gestimmt sei. "Ihm geht es gut, vielen Dank", versicherte die 76-Jährige bei einem öffentlichen Auftritt in der Aberdeen Art Gallery. Außerdem betonte Camilla, dass sich Charles darauf freue, nach seinem operativen Eingriff wieder in alter Frische an die Arbeit zu gehen und produktiv zu werden.

Getty Images König Charles III., Royal

Getty Images König Charles im Juli 2023

Getty Images König Charles im Mai 2023

