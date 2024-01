Erfuhr Prinz Harry über die Medien von Charles' Erkrankung?

Ist da etwas dran? König Charles (75) überraschte die royalen Fans am Mittwochnachmittag mit einer schockierenden Nachricht: Der britische Monarch muss in der kommenden Woche wegen einer gutartigen Prostataerkrankung im Krankenhaus operiert werden. Seine Familie sei in diese intime Diagnose eingeweiht gewesen. Zu seinem in den USA lebenden Sohn Prinz Harry (39) hat er ein angespanntes Verhältnis – wie erfuhr er von dieser Nachricht?

Der Palast soll den jüngsten Sohn des Regenten Berichten zufolge vor der Bekanntmachung über den Gesundheitszustand informiert haben. Doch Harry soll von der Prostata-Diagnose laut The Telegraph angeblich zuvor in den Medien erfahren haben – bei dem Rotschopf in Kalifornien war es zum Zeitpunkt der Bekanntgabe halb acht am Morgen gewesen. Bisher schweigt der Ehemann von Herzogin Meghan (42) zu den Umständen seines Vaters.

Laut People soll Charles diese persönliche Information aus einem bestimmten Grund an die Öffentlichkeit getragen haben: Der 75-Jährige habe seine diagnostizierte Prostataerkrankung mit der Welt geteilt, um Männer mit den gleichen Symptomen aufmerksam zu machen. Zudem wolle er gezielt dazu aufrufen, sich dahingehend untersuchen zu lassen.

Getty Images König Charles und Prinz Harry im April 2015

Getty Images Prinz Harry, 2023

Getty Images König Charles im September 2023

