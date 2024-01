Stabhochsprung-Star Shawn Barber stirbt mit nur 29 Jahren

Tragische Neuigkeiten aus der Sportwelt. Shawn Barber galt als ein echter Star im Stabhochsprung. Schon als Jugendlicher sahnte der Kanadier eine Medaille nach der anderen ab. Er wurde mehrfach kanadischer Meister und stellte 2015 und 2016 den Landesrekord auf. Bei der Leichtathletik-WM 2015 gewann er sogar die Goldmedaille. Doch nun macht eine traurige Nachricht die Runde: Shawn ist mit nur 29 Jahren verstorben.

Shawns Manager bestätigt seinen Tod am Mittwoch in den sozialen Medien. "Er war nicht nur ein unglaublicher Athlet, sondern vor allem ein herzensguter Mensch, der andere immer vorangestellt hat. Es ist tragisch, einen solch tollen Menschen so jung zu verlieren", schreibt der Agent. Woran genau der Sportler verstarb, ist nicht ganz klar. Laut Medienberichten habe es "medizinische Komplikationen" gegeben. So heißt es bei TMZ, Shawn habe vor seinem Tod mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen gehabt. Er starb in seinem Haus im US-Bundesstaat Texas.

Ganz ohne Aufsehen verlief Shawns Karriere allerdings nicht. 2016 war er positiv auf Kokain getestet worden. Aufgrund der Erklärung, er habe die Droge unwissentlich durch einen Kuss mit einer Internet-Bekanntschaft zu sich genommen, war aber auf eine Sperre verzichtet worden. Über das Privatleben des Leichtathleten ist sonst wenig bekannt – 2017 hatte er jedoch seine Homosexualität öffentlich gemacht.

Getty Images Shawn Barber gewinnt Gold bei der Leichtathletik-WM in Beijing 2015

Getty Images Shawn Barber beim Stabhochsprung

Getty Images Shawn Barber, kanadischer Stabhochspringer

