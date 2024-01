"Wie Bonnie und Clyde": Peter Kujan ist wieder vergeben

Er schwebt wieder auf Wolke sieben! Zuletzt suchte Peter Kujan in der vergangenen Staffel von Are You The One – Reality Stars in Love die große Liebe – allerdings vergeblich. Noch bevor er sein Perfect Match finden konnte, wurde Peter von seinem Mitkandidaten Max Bornmann rausgeschmissen. Doch nun machen süße News die Runde: Gegenüber Promiflash bestätigt Peter, dass er wieder in festen Händen ist!

Im Interview mit Promiflash verrät der Hottie, dass es Liebe auf den ersten Blick war. Kennengelernt hat er sie nämlich in einem Klub. "Schlussendlich sind wir nach einer Kennenlernphase von zweieinhalb Monaten zusammengekommen", lässt er den Anfang seiner Beziehung Revue passieren. "Ich schätze an meiner Freundin besonders ihre aufrichtige Herzlichkeit, ihre unterstützende Natur und die Art, wie sie mit ihrer positiven Energie das Beste in mir hervorbringt. Und natürlich nicht zu vergessen: Ihre verrückte Seite", so Peter.

Seine neue Beziehung bezeichnet der Ex von Walentina Doronina (23) als "ein faszinierendes Buch". "Ich denke, wenn man uns bezeichnen müsste, wären wir wirklich wie Bonnie und Clyde – denn wir bekommen immer das, was wir wollen." Genaue Zukunftsvorstellungen haben Peter und seine Freundin aber noch nicht – sie leben im Hier und Jetzt. "Wir denken beide zum Glück gleich: Wir wissen nicht, was morgen alles geschehen kann. Dann leben wir nicht in der Zukunft, sondern im Jetzt und genießen unser Leben in vollen Zügen", schwärmt er außerdem gegenüber Promiflash.

Promiflash Peter Kujan mit seiner Freundin

Instagram / p.kujan Peter Kujan, Reality-TV-Star

Instagram / p.kujan Peter Kujan, TV-Bekanntheit

