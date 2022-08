Nach Drama um Walentina Doronina: Hat Peter Kujan eine Neue?

Hat Peter Kujan nun endlich seine Traumfrau gefunden? Der Zweitplatzierte der schweizerischen Bachelorette bandelte vor einem Monat mit Walentina Doronina an. Doch bereits wenige Wochen später war alles vorbei – angeblich wegen Peters Eifersucht. Der Influencer stellte jedoch klar, dass es die Ex on the Beach-Beauty war, die häufig Eifersuchtsszenen machte. Aber hat Peter nach dieser Liebespleite eine neue Dame an seiner Seite?

Mit Promiflash sprach der Fitnessfan über die Wochen nach der Trennung. "In dieser intensiven Zeit, wo es mir nicht so gut ging, war eine Frau an meiner Seite, die mir das gab, was mir Walentina niemals gegeben hatte", verriet Peter. Er habe sich daraufhin in diese Frau verschaut. "Für mich fühlt es sich richtig an und ich genieße diese Zeit mit ihr!" Doch es gibt ein Problem: "Ich hoffe, das endet nicht in einem Drama, weil die beiden kennen sich auch", gestand der Baseler.

Das Thema Walentina hingegen ist für Peter komplett abgeschlossen: "Ich lasse jetzt erst mal die Dinge auf mich zukommen. Walentina war einfach ein Stresspunkt für mich und unnötig. Ich denke, dass ich grade die Richtige am Kennenlernen bin", erläuterte er weiter.

Peter Kujan, Reality-TV-Star

Walentina Doronina, Reality-TV-Star

Peter Kujan, August 2022

