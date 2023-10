Verplappert: Spoilert "Are You The One?"-Peter das Ende?

Hat er da ein bisschen zu voreilig kommentiert? Bei Are You The One – Reality Stars in Love müssen mehr oder weniger bekannte Gesichter ihr sogenanntes Perfect Match finden, um am Ende das Preisgeld und eventuell die große Liebe mit nach Hause nehmen zu können. Für den Kandidaten Peter Kujan ist das Spiel vorbei. Er und Max Bornmann hatten das gleiche Match und der Köln 50667-Star schmiss den Schweizer raus: Spoilert Peter nun den Ausgang der Staffel?

Auf Instagram schreibt ein Fan, nicht glauben zu können, dass er nun raus ist und kein Geld bekommt. Peters Reaktion? "Das ist das Spiel, aber gewisse Kandidaten waren so lieb und haben was überwiesen", meint er. Welches Geld wurde denn hier geteilt – etwa die Gewinnsumme? Haben es die diesjährigen Teilnehmer also tatsächlich geschafft, alle zehn Perfect Matches zu finden? Die Follower sind sich da sicher!

Peter löschte sein Kommentar wieder und versuchte in seiner Story zu erklären, was er meinte. Angeblich hätten manchen Mitstreiter ihre Gagen geteilt: "Weil mein Vertrag auf Tagesbasis ist. Sprich, je länger ich drin bleibe, desto mehr Geld bekomme ich. Ich kann gar nicht wissen, ob sie gewonnen haben, weil ich nicht dabei war." Ein User betont aber: "Die Erklärung ergibt keinen Sinn. Peter ist ja nicht freiwillig gegangen. Er wird ja genau wie die anderen eine feste Gage erhalten haben, unabhängig vom Gewinn."

Anzeige

Instagram / p.kujan Peter Kujan, Reality-TV-Star

Anzeige

Instagram / p.kujan Peter Kujan, Juli 2022

Anzeige

Instagram / p.kujan Peter Kujan, Bachelorette-Kandidat in der Schweiz 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de