Nach Walentinas Promi-BB-Aus: Ihr Ex wurde wieder ausgeladen

Was lief hinter den Kulissen von Promi Big Brother ab? Am Mittwoch mussten zwei Bewohner das Haus verlassen. Nach Catrin Heyne musste auch Walentina Doronina (22) ihre Koffer packen. Doch das schien ihr nichts auszumachen: Die 22-Jährige war stolz auf sich und nicht wirklich enttäuscht. In der Late Night Show wurde an diesem Abend ihr Ex Peter Kujan als Specialguest angekündigt. Doch kurz vor seinem Auftritt wurde er rausgeworfen – was war passiert?

"Ich war als Special-Gast eingeladen. Es war alles super, ich habe meinen Vertrag bekommen. Als Walentina dann zum Rauswurf nominiert war, wurde die Produktion hektisch, die Produzentin sagte, dass wir jetzt sofort gehen müssten", schilderte der Influencer gegenüber Bild die Situation. Für Peter war das ein Schock. "Der Moderator konnte mich nicht mehr ankündigen und alle Instagram-Postings, die bis dahin produziert waren, wurden gelöscht. Das habe ich noch nie erlebt", wetterte er. War Walentinas Exit der Auslöser für die Ausladung? Immerhin sind die beiden nicht sonderlich gut aufeinander zu sprechen.

Sat.1 gab zu dem Vorfall nur ein kurzes Statement. "'Promi Big Brother– Die Late Night Show' ist eine tägliche Live-Sendung, die sich flexibel den Geschehnissen rund um 'Promi Big Brother' anpasst. Da kommt es gerne mal zu kurzfristigen Änderungen", erklärte der Sender.

