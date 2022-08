Eifersuchtsvorwürfe: Ex von Walentina Doronina äußert sich

Was ist wirklich vorgefallen zwischen den beiden? Walentina Doronina teilte im Juli einige Liebesschnappschüsse: Peter Kujan war der Mann an ihrer Seite, dem die Blondine ihr Herz geschenkt hatte. Doch das Glück war nicht von Dauer. Bereits wenige Wochen später war alles aus – angeblich wegen Peters Eifersucht. Doch gegenüber Promiflash stellte der Reality-TV-Star jetzt klar: Nicht nur er war es, der eifersüchtig war, sondern auch Walentina.

Bereits während der Beziehung habe es Spannungen zwischen dem Pärchen wegen der Eifersucht der Ex on the Beach-Beauty gegeben. Peter erinnerte sich an eine bestimmte Situation auf einem Festival zurück, als zwei Frauen ihn etwas gefragt hatten: "Walentina kam, zog mich an der Hand und sagt: 'Was redest du mit so hässlichen Weibern, wenn du so eine wunderschöne Perle an deiner Seite hast?'" Zudem habe sie immer recht haben und sich nie für etwas entschuldigen wollen, verriet er Promiflash.

Auch der von Walentina genannte Trennungsgrund sei wohl nicht so dramatisch gewesen, wie sie es dargestellt hatte. Laut ihrer Aussage habe Peter sehr eifersüchtig auf ihren Freund Luigi Birofio reagiert, obwohl sie nur freundschaftlich mit ihm geschäkert habe. "Aber dann mich die ganze Zeit ignorieren und mit ihm Hand in Hand laufen, akzeptiere ich nicht, da ich für sie auf einem Festival war, in einer fremden Stadt, sogar in einem fremden Land", stellte er klar. Peter hat auch eine Vermutung, warum Walentina anschließend so reagiert hatte: "Sie konnte einfach nicht damit umgehen, dass jemand sein Maul aufmacht, wenn ihm was nicht passt. Denn für mich muss man in einer Beziehung zusammen reden können und wenn jemandem was nicht passt, das seinem Partner sagen und es normal klären", erklärte er seine Position.

Anzeige

Instagram / walentinadoroninaofficial Walentina Doronina, Reality-TV-Star

Anzeige

Instagram / p.kujan Peter Kujan, Reality-TV-Star

Anzeige

Instagram / gigibirofio Gigi Birofio, Reality-TV-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de