Trotz Entschuldigung: Walentina Doronina vergibt Peter nicht

Walentina Doronina bleibt hart. Die Reality-TV-Bekanntheit durchlief im Laufe ihrer Karriere diverse Datingshows – auf ihre große Liebe traf sie dort aber nicht. Mitte Juli schien es dann so, als hätte die Influencerin endlich den richtigen Mann an ihrer Seite gefunden: Sie stellte ihrer Community Peter Kujan als ihren neuen Partner vor. Nur kurz danach bahnte sich aber wegen einer Eifersuchtsszene von Peter die erste Beziehungskrise an. Er entschuldigte sich zwar – Walentina kann ihm aber noch nicht verzeihen!

Peter hatte seiner Freundin eine Eifersuchtsszene wegen Luigi Birofio gemacht – danach seien wohl noch andere Dinge vorgefallen, über die Walentina aber noch nicht sprechen wollte. Der Muskelmann bat seine Angebetete öffentlich um Verzeihung – allerdings ohne Erfolg. "Aktuell werde ich seine Entschuldigung nicht annehmen und ihm nicht verzeihen", machte sie in ihrer Instagram-Story deutlich. Auch persönlich habe er sich mit Blumen und Pralinen entschuldigt, aber darauf sei sie ebenfalls nicht eingegangen.

Gut geht es Walentina mit der Situation allerdings nicht, wie sie weiter betonte. "Aktuell habe ich einfach ein Gefühlschaos. [...] Es ist ungewohnt, alleine einzuschlafen, wenn man sich wochenlang das Bett geteilt hat", gab sie preis.

Anzeige

Instagram / walentinadoroninaofficial Walentina Doronina, "#CoupleChallenge"-Kandidatin 2021

Anzeige

Instagram / p.kujan Peter Kujan, Schweizer Bachelorette-Finalist 2022

Anzeige

Instagram / walentinadoroninaofficial Walentina Doronina, April 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de