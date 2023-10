Unfreiwilliger "Are You The One?"-Exit: Peters erste Worte!

Für ihn fand es ein abruptes Ende. Peter Kujan versuchte in der diesjährigen Staffel von Are You The One – Reality Stars in Love sein Glück auf die große Liebe. Doch das sollte nicht passieren: Noch vor dem Finale musste der "Germany Shore"-Star die Villa verlassen. Der Grund: Max Bornmann hatte die Möglichkeit, sein Doppelmatch für 50.000 Euro zu verkaufen. Doch was ging Peter durch den Kopf, als sein Bild auf dem Bildschirm erschien? Promiflash hat nachgefragt!

"Als mein Foto auf dem Bildschirm erschienen war, war ich innerlich leer", gibt er zu. Er habe schon damit gerechnet, dass es ihn treffen wird – doch dann habe er nicht gewusst, wie er reagieren soll. "Ich bin ein emotionaler Mensch, […] und habe sehr viel mit der 'Are You The One?'-Familie erlebt", berichtet Peter weiter. Deshalb sei es ihm umso schwerer gefallen zu realisieren, dass das vorbei ist.

"Ich hätte mich nie wie Max entschieden, weil ich keine Person verkaufen könnte", stellt der ehemalige Bachelorette-Teilnehmer klar. Es entspreche nicht seinem Kodex und wäre seiner Meinung nach egoistisch. Doch war Peter wütend auf Max? "Nein, jeder Mensch ist anders und das ist auch gut so. Ich könnte das nicht, aber das ist eine Charaktersache", erklärt Peter. Wären sie Freunde, wäre es eine illoyale Aktion gewesen, die er nicht akzeptieren könnte. "Aber es ist Reality-TV", schließt der Züricher ab.

