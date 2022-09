Kurze Beziehungen: Walentina Doronina wieder neu vergeben?

Walentina Doronina scheint wieder neu verliebt zu sein. Im Liebesleben der Beauty war in letzter Zeit viel los: Zuletzt war der Reality-TV-Star mit dem Schweizer Peter Kujan zusammen. Doch die Beziehung der beiden hielt nicht lange. Bereits nach wenigen Wochen zog die Blondine wieder den Schlussstrich. Nun scheint Walentina einen neuen Mann an ihrer Seite zu haben: den Unternehmer Can Kaplan.

In ihrer Instagram-Story teilte sie ein Bild mit dem Start-up-Gründer. Zudem veröffentlichte Wale einen Schnappschuss von zwei Eiskaffees und schrieb dazu: "Mit meinem Bae." In einer weiteren Sequenz aus einer Bar ist zu sehen, wie die Influencerin ganz vertraut die Hand eines Mannes hält. Außerdem schwärmte Walentina am Morgen, dass sie von "ihrem Baby" Blumen geschickt bekommen habe. Can hat zudem ein weißes Herz unter einem von Walentinas Bildern hinterlassen.

Auch ihr Ex Peter scheint der Beziehung nicht hinterherzutrauern. Der Hottie gab an, dass er bereits jemand Neues kennenlernt. "In dieser intensiven Zeit, wo es mir nicht so gut ging, war eine Frau an meiner Seite, die mir das gab, was mir Walentina niemals gegeben hatte", verriet er.

Instagram / walentinadoroninaofficial Walentina Doronina, Reality-TV-Star

Instagram / ckkaplan_ Can Kaplan, Unternehmer

Instagram / p.kujan Peter Kujan, Reality-TV-Star

